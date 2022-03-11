В ЛДПР заявили, что Жириновский вскоре расскажет публике о борьбе с COVID-19

В партии заверили, что не сомневаются в скором выздоровлении лидера ЛДПРЛидера ЛДПР Владимира Жириновского вывели из медикаметозного сна и он находится в сознании.
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