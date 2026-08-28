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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев о своем стиле: «Мне прикольно экспериментировать с одеждой. Меня троллят, потому что у меня были интересные луки. Когда надевал, думал: это сильно, конечно»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев высказался о своем стиле. – Как вы превратились в самого модного хоккеиста лиги? – Это спасибо стилистке.

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