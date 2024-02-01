На Юге России повсеместные нападения бездомных собак на детей и взрослых: ряд уголовных дел

По поручению главы СУ РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело, ситуация попала на контроль Москвы – следователями отмечаются частые сообщения о пострадавших жителях Краснодара от агрессивных стай бездомных собак.
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