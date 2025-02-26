Первый алтайский санаторий начал реализацию проекта бережливого производства

"Родник Алтая" первым в регионе приступил к повышению эффективности и качества своей деятельности В санатории Белокурихи "Родник Алтая" обсудили реализацию федерального проекта "Производительность труда" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".