Инсайдер рассказал, что Sony выпустит фильм по мотивам PlayStation-эксклюзива Bloodborne...

Инсайдер рассказал, что Sony выпустит фильм по мотивам PlayStation-эксклюзива BloodborneПопулярный инсайдер Дэниел Рихтман (Daniel Richtman), специализирующийся в основном на утечках, связанных с фильмами, недавно сообщил, что Sony Pictures готовит экранизацию ролевого экшена Bloodborne.
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