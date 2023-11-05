Инсайдер рассказал, что Sony выпустит фильм по мотивам PlayStation-эксклюзива Bloodborne...

Инсайдер рассказал, что Sony выпустит фильм по мотивам PlayStation-эксклюзива BloodborneПопулярный инсайдер Дэниел Рихтман (Daniel Richtman), специализирующийся в основном на утечках, связанных с фильмами, недавно сообщил, что Sony Pictures готовит экранизацию ролевого экшена Bloodborne.