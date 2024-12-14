Три новых правила для собственников квартир в многоэтажках РФ заработали с 1 декабря Ирэн ОрлонскаяНачиная с 1 декабря 2024 года, жители многоквартирных домов в России будут вынуждены адаптироваться к трем новым правилам, которые кардинально изменят Жилищный кодекс РФ.