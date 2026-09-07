11 альпинистов погибли под лавиной в Кабардино-Балкарии, шесть пропали

После схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии погибли 11 альпинистов, судьба еще шести остается неизвестной.
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