Комментатор Майков: обмен Галимова из СКА в "Барыс" – это просто цирк

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала "ХоккейФил", высказался о попытке санкт-петербургского СКА отдать нападающего Эмиля Галимова в астанинский "Барыс" "в рамках дружбы России и Казахстана", чтобы вписаться в потолок зарплат после подписания защитника Энтони ДеАнджело.