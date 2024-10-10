Комментатор Майков: обмен Галимова из СКА в "Барыс" – это просто цирк

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала "ХоккейФил", высказался о попытке санкт-петербургского СКА отдать нападающего Эмиля Галимова в астанинский "Барыс" "в рамках дружбы России и Казахстана", чтобы вписаться в потолок зарплат после подписания защитника Энтони ДеАнджело.
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