Последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной

Финальная рабочая неделя 2024 года в России будет шестидневной, она продлится с 23 по 28 декабря. Напомним, что произошло это в связи тем, что постановлением правительства рабочий день с понедельника, 30 декабря, был перенесен на субботу, 28 декабря.