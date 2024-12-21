Последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной

Финальная рабочая неделя 2024 года в России будет шестидневной, она продлится с 23 по 28 декабря. Напомним, что произошло это в связи тем, что постановлением правительства рабочий день с понедельника, 30 декабря, был перенесен на субботу, 28 декабря.
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