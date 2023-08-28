ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 августа 2023 года

Энергия дня двадцать восьмого августа две тысячи двадцать третьего года= 823= Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новым условиям =Бессмертным может быть только Дух, но не физическое тело и не сознание = Бог любит тебя, потому что он - Бог, а не из-за того, что ты что-то сделал или нет =Будь всегда выбором, причиной, приоритетом, но никогда не становись вариантом =Вкладывайте в себя, поскольку в сети Бытия вы все представляете Единое Целое =Возмущаться и ругать можно лишь то, что вам непосредственно мешает =Духовная участь человека - быть многомерным, мудрым и осознающим =Если ты испытываешь благодарность, не важно за что, твоя Жизнь — блаженство.