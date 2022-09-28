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«Новая логика Путина»: В СМИ предположили, что что ждёт Россию в ближайшее время 

«Новая логика Путина»: В СМИ предположили, что что ждёт Россию в ближайшее время 

«Новая логика Путина»: В СМИ предположили, что что ждёт Россию в ближайшее время  Журналист издания «Московский Комсомолец» Михаил Ростовский предположил, что ждёт Россию в ближайшее время после проведённых референдумов и частичной мобилизации.

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