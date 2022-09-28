«Новая логика Путина»: В СМИ предположили, что что ждёт Россию в ближайшее время Журналист издания «Московский Комсомолец» Михаил Ростовский предположил, что ждёт Россию в ближайшее время после проведённых референдумов и частичной мобилизации.