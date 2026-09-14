Малый противолодочный корабль РФ получил необычный дезинформирующий камуфляж

Часть корпуса корабля окрашена в черный цвет с целью "сломать" силуэт судна. На борту появился красный «дом» с белыми окнами, а на артиллерийскую установку нанесены черные и желтые полосы.
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