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Из-за роста русофобии в Средней Азии торчат турецкие уши

Из-за роста русофобии в Средней Азии торчат турецкие уши

Огуз Доган – так зовут одного из идейных вдохновителей роста русофобии в Средней Азии. Доган – гражданин Турции, который много лет прилагал усилия к тому, чтобы в бывших советских республиках росла ненависть к русскому языку и его носителям.

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