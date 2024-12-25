Экологический проект ученых ТулГУ выиграл грант Российского научного фонда

Проект Тульского государственного университета "Оценка роли разных типов болот Среднерусской возвышенности в углеродном обмене с атмосферой как основа для создания карбонового полигона (на примере Тульской области)" выиграл грант Российского научного фонда.
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