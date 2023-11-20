Подозреваемые в убийстве подростки из Новосибирска могут быть фанатами Тесака

Школьников обвиняют в жестоком убийстве молодого человека.Трое школьников из Новосибирской области, задержанных по подозрению в жестокой расправе над молодым человеком, могут оказаться последователями идеологии националиста Тесака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии