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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «Даже Семак, самый уравновешенный, сорвался из-за судей, когда мяч схватил в матче с ЦСКА. После каждой игры говорит: «Не понимаю, у одних ворот судят так, у других – иначе»

Геннадий Орлов считает, что главный тренер « Зенита » Сергей Семак выходит из себя из-за судейства.

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