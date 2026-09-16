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Вести Севастополь

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Настоящие «лисята»: на Сапун-горе школьников привлекли к уходу за лесными растениями

Настоящие «лисята»: на Сапун-горе школьников привлекли к уходу за лесными растениями

Ухаживать за лесными растениями привлекли школьников. Аллею на Сапун-горе высадили в прошлом году перед днем Победы - кедры укоренились, но им по-прежнему нужна забота и внимание.

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