Настоящие «лисята»: на Сапун-горе школьников привлекли к уходу за лесными растениями

Ухаживать за лесными растениями привлекли школьников. Аллею на Сапун-горе высадили в прошлом году перед днем Победы - кедры укоренились, но им по-прежнему нужна забота и внимание.
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