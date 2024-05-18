Полицейские снова забирают электросамокаты с улиц Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов продолжают забирать самокаты с улиц Санкт-Петербурга. Утром очевидцы наблюдали, как люди в форме погружали электросамокаты в «Газель» с надписью: «Аварийная служба ЖКС» неподалеку от ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте.