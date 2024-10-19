В Тамбовской области впервые прошел проект "Крылья возможностей"

В Тамбовской области на базе социально-реабилитационного центра «Серебряный бор» впервые прошел Всероссийский проект «Крылья возможностей», который направлен на молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
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