30 Years Ago, Molly Ringwald Starred In A Sitcom Bomb With An Amazing Cast

It's hard to believe a sitcom starring Molly Ringwald ever bomb, but even a cast of future A-Listers couldn't save this forgotten '90s series.
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