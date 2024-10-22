Кто кого заборет в Америке?

А давайте ровно за две недели до выборов в Пендоссии о них и поговорим, а то, я смотрю, очень многие ими интересуются, графики там разные и результаты опросов выкладывают; гадают, кто кого заборет - Камбала Хариус Камала Харрис Данилу Козырева Дональда Трампа, или наоборот.