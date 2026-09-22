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Макрон и Трамп обсудили поставки Украине ракет-перехватчиков

Макрон и Трамп обсудили поставки Украине ракет-перехватчиков

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел с главой Белого дома Дональдом Трампом «конструктивный» диалог по поставкам ракет-перехватчиков для Вооруженных сил Украины.

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