«Важность своевременного ввода». Федеральный центр с проверкой в Севастополе

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Вадим Васильев в рамках рабочего визита в Севастополь посетил ряд социальных объектов, реализуемых в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
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