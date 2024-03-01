«Важность своевременного ввода». Федеральный центр с проверкой в Севастополе

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Вадим Васильев в рамках рабочего визита в Севастополь посетил ряд социальных объектов, реализуемых в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.