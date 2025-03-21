Губернатор заявил о попытке массированной атаки ВСУ на российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную попытку атаки на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.
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