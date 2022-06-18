«Бавария» выпустила футболки из фрагментов формы за десять чемпионских лет. Их быстро раскупили

«Бавария» нашла способ дополнительно заработать на продаже сувенирной продукции. Как передает Sky Sport Deutschland, мюнхенцы вместе с adidas выпустили футболки, включающие элементы формы за последние десять сезонов.
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