Бразилия: обновленные отчеты показали, что все три автобуса, которые преступники использовали в качестве баррикад во время полицейской операции на Авенида Пастор Мартин Лютер Кинг-младший и Эстрада де Ботафого в Комплексо-да-Педрейра, Коста-Баррос, северная зона Рио-де-Жанейро, были убраны в утренние часы по местному времени.