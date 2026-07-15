Более 30 выпускников-целевиков вузов Башкортостана пополнят коллектив ОДК-УМПО

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Более 30 студентов целевого набора ОДК-УМПО (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) из Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) и Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) получили дипломы.
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