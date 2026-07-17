Телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» выследили скрытную чёрную дыру звёздной массы с самой долгой орбитой

Астрономы обнаружили в одном из крупнейших шаровых скоплений Млечного Пути чёрную дыру звёздной массы, которую 20 лет не удавалось найти среди ожидаемой популяции тысяч подобных объектовАстрономы впервые обнаружили чёрную дыру звёздной массы в шаровом скоплении Омега Центавра — одном из самых массивных и плотных звёздных скоплений Млечного Пути.
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