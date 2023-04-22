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Политолог Марков: НАТО намерена принять Украину в конце 2023 года, тогда же планируется перемирие Киева с Россией

Политолог Марков: НАТО намерена принять Украину в конце 2023 года, тогда же планируется перемирие Киева с Россией

Североатлантический альянс намерен принять Украину в свой состав в конце 2023 года, тогда же планируется перемирие Киева с Российской Федерацией.

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