Главу ГИБДД Ставрополя подставили — люди знают правду

Медвежий уголПолитикаГлаву ГИБДД Ставрополя подставили — люди знают правдуНа фото — отец «золотого полковника» Сафонова. На столе — фотография Алексея. На пальце — золотая печатка.Вернуться к статье16213НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad Wlad"Он виноват уже в том, что оказался не в том месте и не в то время." (Место встречи изменить нельзя) *** Каждый получает то, что заслужил.Валера ЮшковА может ли сейчас начальник ГАИ быть честным служакой? Если и был, то сейчас заменят на такого как надо власти.Александр СимаковС какого перепугу он честным был, если у него "бизнес" хотели отжать? Значит он этим "бизнесом владел"?карла карловаНу да,"мальчик" был белым и пушистым...бедняжечка.Папаше лучше бы помолчать.valvas valvasНу да ! Бедняжечку подставили и денежку подкинули! А он белый и пушистый. На эту должность продвинулся, вероятнее всего, не без помощи папашиных связей. Так что как и вор (по-Высоцкому), так и взяточник должен сидеть в тюрьме. Однозначно.!!Евгений НатесовТо, что он продвинулся с помощью папашиных связей это нормально. И то, что должен сидеть в тюрьме это очень хорошо.И(Ирина Голота (Болховитинова)И срочно дом построили и обустроили... Папаше надо было раньше "думать о будущих подставах". А мозг "включился" лишь после того...ИСИгорь СнетковНарод,давайте скинемся бедолаге на хорошего адвоката!ВиталийСколько надо? Обознач.Александр ЦыбулькинА ты уверен, что адвокат не окажется мошенником? Сегодня это модно.Александр КловоВсе у нас рассыпается, кроме системы оболванивания.СергейКонечно подставили.. Как и Путину...демоны дворцов им понастроили, золотых унитазов...понаставили.. А они и знать не знали ...ЮТюрий томилинТы жлобина, а Путин то здесь при чем? Базар падла фильтруй. Сырожа а то и по роже недолго схлопотать. Мразь конченная.evgeny danilovЗа то что Путин страну из дерьма вытащил, он же и виноват???? Вы, уважаемый, наверное в администрации Байдена подрабатываете. Бардака в стране полно но попробуй это разгреби. В хабаровске убрали губернатора- убийцу, какой хай по стране такие как вы раздули. В челябинске демнстрации??? Сам ничего хорошего не делаешь , так помалкивал бы, если не умеешь анализировать ситуацию в стране и мире.ИИринаА за что же тогда Путин восхваляет Ельцина ,после которого он РФ "из дерьма вытащил "?Евгений НатесовЭтикет. Какой никакой, но Ельцин был глава нашего государства.Елена TimmОднако Сталин был так же главой нашего государства, но это не мешает Путину поливать его грязью. Одни калоши чего стоят...Алексей Сафронов!!!!!!!Евгений НатесовА как конкретно Путин поливает Сталина грязью? И что за калоши?Владимир Сиденко"...И как вы думаете, ждёт честный суд Алексея Сафонова?! И кто займёт его место?.. Может, не всё так однозначно, как пытаются представить?..." К концу статьи автор засомневался и уже готов включить "заднюю". Во-первых некорректно уже сейчас говорить о честном или нечестном суде. И не надо заранее бросать тень на того кто займет место Сафонова. Автор действительно верит, что у Сафонова обычный, как у всех дом, ссылаясь на высказывания жителей?! Дай Бог, чтобы в таких "обычных" домах жили все россияне.Елена TimmНу сказано же вам, что молдаване ремонт делали, вот и понастряпали гады на свой вкус. )))НЛниколай лебедевДа еще на свои "молдавские" деньги, специально конкуренты все это подстроили, чтобы ангела во плоти на зону упечь, вот нелюди.Николай НегановЕсли бы его хотели заменить, то вызвали и предложили другую должность. В противном случае намекнули на подобные последствия. Думаю Сафронов не дурак и не захотел бы расставаться с имуществом, нажитым "непосильным трудом". Скорее это была все-таки разработка ФСБ, которая стала неожиданностью даже для руководства МВД, которое решило побыстрее избавиться от опального сотрудника. А вообще ГИБДД это самый коррумпированный орган в системе МВД. Посмотрите только на видеоматериалы в интернете. Мало того, что многие сотрудники не знают требования нормативных документов, регламентирующих их деятельность, так они еще наглые и беспринципные.Александр ЦыбулькинНасчет того, что ГИБДД - САМЫЙ коррумпированный орган в системе МВД, очень сомневаюсь.саша дмитренкоинтереснее то что он вероятно просто получил готовый бизнес)))Семен СеменычВнимательно надо читать и все станет на свои места. Папа бывший депутат местного разлива. Имущество записано на сожительницу и у нее свой бизнес. Папа честный глава администрации поселения? Ставропольское ГИБДД, а равно как и Краснодарское, входит в самые коррумпированные на Юге России. Что стоят только бывшие ФКПП на трассе Кавказ (от границы ростовской области до границы с Северной Осетией и Чечней).Александр СимаковДешёвый позолоченный унитаз за 23 тысячи? Ну наверное на унитаз из цельного куска золота он ещё не "набизнесменил".НАНаталья АндросоваЯ верю,что все так и есть. А люди сразу начинают обливать всех грязью. Не дай Бог столкнуться с нашей системой!Александр ЦыбулькинИмеете ввиду правоохранительную систему? Это точно, не дай бог!Виталий ЧуваевЯ уже рыдаю от незаслуженного обвинённого работника столь уважаемой в народе структуры, как ГИБДД и ГАИ и МВД...Виталий ЧуваевПолковнику Захарченко вот точно так же подбросили в квартиру 7...9 миллиардов рублей. И вообще почему-то в последнее время очень сильно и "незаслуженно" обижают полковников... "Пасут" несколько лет, пока наберут 100% доказательную базу, а потом вдруг оказывается, что это "происки" конкурентов и ничего общего со справедливостью не имеют...александр СанАвтор, заказ отработан)Николай ЗайчиковНу надо же как бедного обидели . Кто бы сомневался , что или не поделился или кому-то из конкурентов дорогу перешелЕвгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковА быдло натесов пассивный педераст и мало того чокнутый идиот мразь и мерзавецЕвгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковА быдло натесов пассивный педераст и чокнутый мерзавец , мразь и идиотНиколай ЗайчиковА быдло натесов пассивный педераст и чокнутый мерзавец , мразь и идиотОльга АрутюнянАга, подставили. И дом с золотыми унитазами ради подставы выстроили, и силком заставили этот дом принять в собственность.Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковА быдло и придурок натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавецНиколай ЗайчиковА быдло и придурок натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавецТатьяна БушмелеваОфигеть, так и сколько он за эти пропуска выручал что ещё и на иждивении у беременной третьим ребёнком жены находился? Бедняжка беременная на рынке стояла а у него ни капли совести!Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковА быдло и мерзавец натесов пассивный педераст и чокнутый на всю голову идиот дегенерат и мразь продавший Россию ворам и жуликам .Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковА быдло натесов пассивный педераст и чокнутыйидиот мразь и мерзавец продавшийся ворам и жуликамНиколай ЗайчиковА быдло натесов пассивный педераст и чокнутыйидиот мразь и мерзавец продавшийся ворам и жуликамЕвгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковА натесов пассивный педераст и чокнутый на всю голову идиот мразь и мерзавец продающий Россию ворам и жуликамЕвгений 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