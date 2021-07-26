Медвежий угол

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Главу ГИБДД Ставрополя подставили — люди знают правду

Главу ГИБДД Ставрополя подставили — люди знают правду

На фото — отец «золотого полковника» Сафонова. На столе — фотография Алексея. На пальце — золотая печатка.

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Wlad Wlad
"Он виноват уже в том, что оказался не в том месте и не в то время." (Место встречи изменить нельзя) *** Каждый получает то, что заслужил.
Валера Юшков
А может ли сейчас начальник ГАИ быть честным служакой? Если и был, то сейчас заменят на такого как надо власти.
Александр Симаков
С какого перепугу он честным был, если у него "бизнес" хотели отжать? Значит он этим "бизнесом владел"?
карла карлова
Ну да,"мальчик" был белым и пушистым...бедняжечка.Папаше лучше бы помолчать.
valvas valvas
Ну да ! Бедняжечку подставили и денежку подкинули! А он белый и пушистый. На эту должность продвинулся, вероятнее всего, не без помощи папашиных связей. Так что как и вор (по-Высоцкому), так и взяточник должен сидеть в тюрьме. Однозначно.!!
Евгений Натесов
То, что он продвинулся с помощью папашиных связей это нормально. И то, что должен сидеть в тюрьме это очень хорошо.
Ирина Голота (Болховитинова)
И срочно дом построили и обустроили... Папаше надо было раньше "думать о будущих подставах". А мозг "включился" лишь после того...
Игорь Снетков
Народ,давайте скинемся бедолаге на хорошего адвоката!
Виталий
Сколько надо? Обознач.
Александр Цыбулькин
А ты уверен, что адвокат не окажется мошенником? Сегодня это модно.
Александр Клово
Все у нас рассыпается, кроме системы оболванивания.
Сергей
Конечно подставили.. Как и Путину...демоны дворцов им понастроили, золотых унитазов...понаставили.. А они и знать не знали ...
юрий томилин
Ты жлобина, а Путин то здесь при чем? Базар падла фильтруй. Сырожа а то и по роже недолго схлопотать. Мразь конченная.
evgeny danilov
За то что Путин страну из дерьма вытащил, он же и виноват???? Вы, уважаемый, наверное в администрации Байдена подрабатываете. Бардака в стране полно но попробуй это разгреби. В хабаровске убрали губернатора- убийцу, какой хай по стране такие как вы раздули. В челябинске демнстрации??? Сам ничего хорошего не делаешь , так помалкивал бы, если не умеешь анализировать ситуацию в стране и мире.
Ирина
А за что же тогда Путин восхваляет Ельцина ,после которого он РФ "из дерьма вытащил "?
Евгений Натесов
Этикет. Какой никакой, но Ельцин был глава нашего государства.
Елена Timm
Однако Сталин был так же главой нашего государства, но это не мешает Путину поливать его грязью. Одни калоши чего стоят...
Алексей Сафронов
!!!!!!!
Евгений Натесов
А как конкретно Путин поливает Сталина грязью? И что за калоши?
Владимир Сиденко
"...И как вы думаете, ждёт честный суд Алексея Сафонова?! И кто займёт его место?.. Может, не всё так однозначно, как пытаются представить?..." К концу статьи автор засомневался и уже готов включить "заднюю". Во-первых некорректно уже сейчас говорить о честном или нечестном суде. И не надо заранее бросать тень на того кто займет место Сафонова. Автор действительно верит, что у Сафонова обычный, как у всех дом, ссылаясь на высказывания жителей?! Дай Бог, чтобы в таких "обычных" домах жили все россияне.
Елена Timm
Ну сказано же вам, что молдаване ремонт делали, вот и понастряпали гады на свой вкус. )))
николай лебедев
Да еще на свои "молдавские" деньги, специально конкуренты все это подстроили, чтобы ангела во плоти на зону упечь, вот нелюди.
Николай Неганов
Если бы его хотели заменить, то вызвали и предложили другую должность. В противном случае намекнули на подобные последствия. Думаю Сафронов не дурак и не захотел бы расставаться с имуществом, нажитым "непосильным трудом". Скорее это была все-таки разработка ФСБ, которая стала неожиданностью даже для руководства МВД, которое решило побыстрее избавиться от опального сотрудника. А вообще ГИБДД это самый коррумпированный орган в системе МВД. Посмотрите только на видеоматериалы в интернете. Мало того, что многие сотрудники не знают требования нормативных документов, регламентирующих их деятельность, так они еще наглые и беспринципные.
Александр Цыбулькин
Насчет того, что ГИБДД - САМЫЙ коррумпированный орган в системе МВД, очень сомневаюсь.
саша дмитренко
интереснее то что он вероятно просто получил готовый бизнес)))
Семен Семеныч
Внимательно надо читать и все станет на свои места. Папа бывший депутат местного разлива. Имущество записано на сожительницу и у нее свой бизнес. Папа честный глава администрации поселения? Ставропольское ГИБДД, а равно как и Краснодарское, входит в самые коррумпированные на Юге России. Что стоят только бывшие ФКПП на трассе Кавказ (от границы ростовской области до границы с Северной Осетией и Чечней).
Александр Симаков
Дешёвый позолоченный унитаз за 23 тысячи? Ну наверное на унитаз из цельного куска золота он ещё не "набизнесменил".
Наталья Андросова
Я верю,что все так и есть. А люди сразу начинают обливать всех грязью. Не дай Бог столкнуться с нашей системой!
Александр Цыбулькин
Имеете ввиду правоохранительную систему? Это точно, не дай бог!
Виталий Чуваев
Я уже рыдаю от незаслуженного обвинённого работника столь уважаемой в народе структуры, как ГИБДД и ГАИ и МВД...
Виталий Чуваев
Полковнику Захарченко вот точно так же подбросили в квартиру 7...9 миллиардов рублей. И вообще почему-то в последнее время очень сильно и "незаслуженно" обижают полковников... "Пасут" несколько лет, пока наберут 100% доказательную базу, а потом вдруг оказывается, что это "происки" конкурентов и ничего общего со справедливостью не имеют...
александр Сан
Автор, заказ отработан)
Николай Зайчиков
Ну надо же как бедного обидели . Кто бы сомневался , что или не поделился или кому-то из конкурентов дорогу перешел
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А быдло натесов пассивный педераст и мало того чокнутый идиот мразь и мерзавец
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А быдло натесов пассивный педераст и чокнутый мерзавец , мразь и идиот
Николай Зайчиков
А быдло натесов пассивный педераст и чокнутый мерзавец , мразь и идиот
Ольга Арутюнян
Ага, подставили. И дом с золотыми унитазами ради подставы выстроили, и силком заставили этот дом принять в собственность.
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А быдло и придурок натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец
Николай Зайчиков
А быдло и придурок натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец
Татьяна Бушмелева
Офигеть, так и сколько он за эти пропуска выручал что ещё и на иждивении у беременной третьим ребёнком жены находился? Бедняжка беременная на рынке стояла а у него ни капли совести!
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А быдло и мерзавец натесов пассивный педераст и чокнутый на всю голову идиот дегенерат и мразь продавший Россию ворам и жуликам .
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А быдло натесов пассивный педераст и чокнутыйидиот мразь и мерзавец продавшийся ворам и жуликам
Николай Зайчиков
А быдло натесов пассивный педераст и чокнутыйидиот мразь и мерзавец продавшийся ворам и жуликам
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А натесов пассивный педераст и чокнутый на всю голову идиот мразь и мерзавец продающий Россию ворам и жуликам
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А натессов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец
Николай Зайчиков
А натессов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А быдло натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец
Николай Зайчиков
А быдло натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец продавший Россию ворам и жуликам
Николай Зайчиков
А натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец продавший Россию ворам и жуликам
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец продающий Россию ворам и жуликам .
Николай Зайчиков
А натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец продающий Россию ворам и жуликам .
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А быдло и враг России пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мезавец продавший Россию ворам и жуликам
Николай Зайчиков
А быдло и враг России пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мезавец продавший Россию ворам и жуликам
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А говноед натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец продавший Россию ворам и жуликам
Николай Зайчиков
А говноед натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец продавший Россию ворам и жуликам
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А говноед натесов пассивный педераст и чокнутый на всю голову идиот мразь и мерзавец продавший Россию ворам и жуликам
Николай Зайчиков
А говноед натесов пассивный педераст и чокнутый на всю голову идиот мразь и мерзавец продавший Россию ворам и жуликам
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А говноед натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
а говноед натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец
Николай Зайчиков
а говноед натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
а говноед натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мразь и мерзавец
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
а говноед натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мерзавец и мразь
Николай Зайчиков
а говноед натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мерзавец и мразь
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А быдло и говноед натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мерзавец и мразь
Николай Зайчиков
А быдло и говноед натесов пассивный педераст и чокнутый идиот мерзавец и мразь
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
а ГОВНОЕД И БЫДЛО НАТЕСОВ ПАССИВНЫЙ ПЕДЕРАСТ И ЧОКНУТЫЙ МЕРЗАВЕЦ , ИДИОТ И МРАЗЬ .
Николай Зайчиков
а ГОВНОЕД И БЫДЛО НАТЕСОВ ПАССИВНЫЙ ПЕДЕРАСТ И ЧОКНУТЫЙ МЕРЗАВЕЦ , ИДИОТ И МРАЗЬ .
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
а ГОВНОЕД И БЫДЛО НАТЕСОВ ПАССИВНЫЙ ПЕДЕРАСТ И ЧОКНЫТЫЙ МЕРЗАВЕЦ МРАЗЬ И ИДИОТ
Николай Зайчиков
а ГОВНОЕД И БЫДЛО НАТЕСОВ ПАССИВНЫЙ ПЕДЕРАСТ И ЧОКНЫТЫЙ МЕРЗАВЕЦ МРАЗЬ И ИДИОТ
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А быдло и пассивный педераст натесов чокнутый идиот мразь и мерзавец
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А быдло и пассивный педерас натесов чокнутый идиот мразь и мерзавец
Николай Зайчиков
А быдло и пассивный педерас натесов чокнутый идиот мразь и мерзавец
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
А БЫДЛО НАТЕСОВ ПАССИВНЫЙ ПЕДЕРАСТ И ЧОКНУТЫЙ ИДИОТ МРАЗЬ И МЕРЗАВЕЦ
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...

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