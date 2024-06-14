Содержание под стражей на 72 часа продлили замначальника ТУАД в Новосибирске

В деле высокопоставленного дорожника фигурирует сумма взяток более 100 млн рублей.В Новосибирске суд Центрального района продлил на 72 часа содержание под стражей заместителю руководителя ТУАД Константину Громенко.
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