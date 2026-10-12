Аккумулятор 9000 мА•ч, топовые камеры, 185 к/с и первый в истории бренда световой задник. Прямо перед анонсом раскрыты новые детали о OnePlus 16

OnePlus 16 получил поддержку 165 к/с и максимальной графики в Honor of Kings Глава китайского подразделения OnePlus Ли Цзе объявил, что OnePlus 16 поддерживает в игре Honor of Kings частоту 165 кадров в секунду при сверхвысоких настройках графики.
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