Аналитик Иннокентий Исерс предсказывают тенденции биткоина в сентябре

В августе биткоин испытал умеренное разочарование, упав как в начале, так и в конце месяца. Хотя общий прогноз по биткоину остается медвежьим, некоторые макрофинансовые события могут изменить эту траекторию.
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