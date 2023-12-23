Журналист Херш объяснил, почему «Северные потоки» взорвали в сентябре 2022 года Татьяна АрестоваАмериканские власти готовили уничтожение транспортной системы для поставок российского газа в Европу задолго до начала СВО.
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