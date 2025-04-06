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Тульские новости

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Соцсети сообщили о перевернувшейся в ходе ДТП скорой помощи в Новомосковске

Соцсети сообщили о перевернувшейся в ходе ДТП скорой помощи в Новомосковске

Публикуем пугающее видео с места происшествия и подробности ДТП, которые известны на этот час.О страшном вечернем ДТП, которое случилось в Новомосковске Тульской области на исходе дня 5 апреля, сообщили в соцсетях очевидцы.

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