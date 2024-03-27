Командованию ЦВО досталось от прокуратуры за вечеринку извращенцев в Доме офицеров

Надзорное ведомство вынесло представление заместителю командующего за "использование помещения нецелевым образом"Информация о скандале по поводу вечеринки извращенцев в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге дошла до командования Центрального военного округа.
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