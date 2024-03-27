Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 291 подписчик

Командованию ЦВО досталось от прокуратуры за вечеринку извращенцев в Доме офицеров

Командованию ЦВО досталось от прокуратуры за вечеринку извращенцев в Доме офицеров

Надзорное ведомство вынесло представление заместителю командующего за "использование помещения нецелевым образом"Информация о скандале по поводу вечеринки извращенцев в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге дошла до командования Центрального военного округа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх