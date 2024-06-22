Доставщик гастарбайтер решил, что правила для слабаков, но русские помогли ему понять что к чему

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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виктор климахин
Эти   собаки   шакалы   убивали   Россиян   и  выгоняли   насиловали  угоняли  в  рабство  и  продавали   исламистам  как  товар    ОКО   за  ОКО    только  убивать   до  последнего   черножопого    мигранта  чурки   басмача   исламиста   как  бешенных  собак   и  шакалов   только  польза  будет   всему  миру    Хорошего  нам   от  них   ждать   не  стоит   только   плохое   пакости   насмешки   насилие  убийства   захват   чужого  дома    и страны   проказы  вирусы    всех  болезней   и   это  не  все   что   они  везут   нам   страну    и  распространяют   Виноваты   олигархи   мистры   чиновники   депутаты   и  продажные  полицаи   и  те  кто  жалеет   защищает   черножопые  подстилки   НЕТ   ХОРОШИХ   МИГРАНТОВ  ЧЕРНОЖОПЫХ   ЧУРОК   БАСМАЧЕЙ   ИСЛАМИСТОВ  ВСЕ  ОНИ  ШАКАЛЫ  И  БЕШЕННЫЕ  СОБАКИ   БЫЛИ   И  ОСТАНУТСЯ
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1 час.
S
Serg
&quot;когда спецоперация закончится, и военные вернутся домой&quot;- до этого момента нужно кардинально менять подход полиции к межнациональным конфликтам. До настоящего момента у нас всегда в конфликте русский виноват, а мастурбек прав. Каким образом это достигается- все знают. После окончания СВО необходимо эту политику развернуть на 180 градусов. Чтобы был прав русский, защищающий свои права, а не мастурбек.
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1 час.
Балу -
А границу перекрыть не пробовали?... А потом провести тотальную проверку всех, кто въехал в Россию за последние лет 15-20 и купивших российское гражданство... Ну и соответственно провести чистку тех, кто незаконно получил гражданство, а заодно и тех, кто его продал... Только реальную чистку, а не вот эти вот убогие телодвижения, которые демонстрирует наша власть...
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1 час.

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