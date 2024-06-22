"ОНИ НИКУДА НЕ УШЛИ": В ТОЛЬЯТТИ 7000 ПОЙМАННЫХ НЕЛЕГАЛОВ СНОВА ВСТАЛИ В ОЧЕРЕДЬ НА ГРАЖДАНСТВО Мигранты штурмуют МФЦ: почуяв, что скоро закроются лазейки, азиаты с удвоенной силой ломанулись в Россию.
Доставщик гастарбайтер решил, что правила для слабаков, но русские помогли ему понять что к чему
Комментарии
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виктор климахин
Эти собаки шакалы убивали Россиян и выгоняли насиловали угоняли в рабство и продавали исламистам как товар ОКО за ОКО только убивать до последнего черножопого мигранта чурки басмача исламиста как бешенных собак и шакалов только польза будет всему миру Хорошего нам от них ждать не стоит только плохое пакости насмешки насилие убийства захват чужого дома и страны проказы вирусы всех болезней и это не все что они везут нам страну и распространяют Виноваты олигархи мистры чиновники депутаты и продажные полицаи и те кто жалеет защищает черножопые подстилки НЕТ ХОРОШИХ МИГРАНТОВ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ ВСЕ ОНИ ШАКАЛЫ И БЕШЕННЫЕ СОБАКИ БЫЛИ И ОСТАНУТСЯ
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1 час.
S
Serg
"когда спецоперация закончится, и военные вернутся домой"- до этого момента нужно кардинально менять подход полиции к межнациональным конфликтам. До настоящего момента у нас всегда в конфликте русский виноват, а мастурбек прав. Каким образом это достигается- все знают. После окончания СВО необходимо эту политику развернуть на 180 градусов. Чтобы был прав русский, защищающий свои права, а не мастурбек.
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1 час.
Балу -
А границу перекрыть не пробовали?... А потом провести тотальную проверку всех, кто въехал в Россию за последние лет 15-20 и купивших российское гражданство... Ну и соответственно провести чистку тех, кто незаконно получил гражданство, а заодно и тех, кто его продал... Только реальную чистку, а не вот эти вот убогие телодвижения, которые демонстрирует наша власть...
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1 час.
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