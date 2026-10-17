HBO has announced Antonio Banderas will co-star with Nicolas Cage in the next installment of the anthology series, "True Detective.
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