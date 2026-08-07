Трамп удивлен, что ФРС при новом руководстве не стала снижать ставки

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу того, почему в стране остаются одни из самых высоких процентных ставок в мире, несмотря на изменения в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС).
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