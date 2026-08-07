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Газета.ру

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Трамп удивлен, что ФРС при новом руководстве не стала снижать ставки

Трамп удивлен, что ФРС при новом руководстве не стала снижать ставки

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу того, почему в стране остаются одни из самых высоких процентных ставок в мире, несмотря на изменения в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС).

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