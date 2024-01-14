«Болею, всю трясет»: Дана Борисова рассказала о побочках при похудении на модном препарате

Вместе с телеведущей лекарство принимала и ее 16-летняя дочь Фото: социальные сети Уже ни для кого не секрет, что многие голливудские звезды волшебно преобразились не благодаря занятиям спортом и правильному питанию, а с помощью уколов препарата для диабетиков.
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