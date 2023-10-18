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  • Иван Петров
    А может предложить увеличить пенсии, чтоб пенсионеры не работали, и этого будет достаточно, алле , депутаты ?! Есть к...В Думе предложили...
  • spss
    нет там никаких россиян....есть изменники народа....Небензя: Заложник...

Экс-разведчик Риттер: Владимир Зеленский либо погибнет, либо сбежит с Украины

Экс-разведчик Риттер: Владимир Зеленский либо погибнет, либо сбежит с Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский либо погибнет на Украине, либо успеет сбежать из страны. Такое предположение выдвинул экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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