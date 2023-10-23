Глава Госдепа Блинкен: Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво

Израильская сторона и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
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