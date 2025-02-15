В Петербурге задержали группу аферистов, продавших квартиру без ведома владельца

Полиция устанавливает дополнительные эпизоды деятельности мошенников Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали троих мужчин, которые еще в 2017 году обманом продали квартиру на улице Еремеева в Петербурге, внеся ложные сведения в договор купли-продажи.