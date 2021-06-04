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В Самаре сотрудники патрульно-постовой службы полиции предотвратили смертельную трагедию

В Самаре сотрудники патрульно-постовой службы полиции предотвратили смертельную трагедию

Возгорание частного домовладения произошло ранним утром. В то время жители садового товарищества Сорокины Хутора спали.

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