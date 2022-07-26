Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году

Специалисты считают, что рубль скоро начнет дешеветь. Принятое решение об изменении ключевой ставки – она вернулась на значения декабря 2021 года — 8% годовых — связано с укреплением рубля, а также с необходимостью поддержать промышленность.
Специалисты считают, что рубль скоро начнет дешеветь. Принятое решение об изменении ключевой ставки – она вернулась на значения декабря 2021 года — 8% годовых — связано с укреплением рубля, а также с необходимостью поддержать промышленность.
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