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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году

Специалисты считают, что рубль скоро начнет дешеветь. Принятое решение об изменении ключевой ставки – она вернулась на значения декабря 2021 года — 8% годовых — связано с укреплением рубля, а также с необходимостью поддержать промышленность.

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