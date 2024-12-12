Российские школы перестанут принимать детей мигрантов без знания русского языка

В России дети мигрантов, не знающие русского языка, не смогут поступить в школы. Госдума во втором и третьем чтениях приняла соответствующий закон 11 декабря 2024 года, сообщает PRIMPRESS Известно, что в голосовании приняли участие 410 человек (91,1%).
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