СК заочно предъявил обвинение бывшему премьер-министру Украины Яценюку

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку и другим экс-чиновникам Украины, ведется розыск, сообщается 3 ноября на странице ведомства в соцсетях.
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