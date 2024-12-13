Юрист Митин назвал три шага обжалования штрафа с камеры, завышающей скорость

Гражданин не может напрямую инициировать поверку некорректно работающей дорожной камеры, но при обжаловании полученного штрафа должен обратить внимание ГАИ и суда на разные показания в штрафной квитанции и на собственном видеорегистраторе.
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