Анатолий Аксаков высказался об укреплении рубля по отношению к доллару

Национальная валюта продолжит расти Переговоры президентов России и Соединенных Штатов и наметившиеся положительные сдвиги в отношениях между государствами благотворно влияют на рубль, который в последнее время значительно окреп по отношению к доллару и евро.
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