Дороги к фатальному шагу. Как понять, что у ребёнка проблемы, и не допустить трагедии

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае о том, почему к детским проблемам нужно относиться по-взрослому К детским проблемам нужно относиться по-взрослому серьёзно, говорит уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева.