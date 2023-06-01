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Дороги к фатальному шагу. Как понять, что у ребёнка проблемы, и не допустить трагедии

Дороги к фатальному шагу. Как понять, что у ребёнка проблемы, и не допустить трагедии

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае о том, почему к детским проблемам нужно относиться по-взрослому К детским проблемам нужно относиться по-взрослому серьёзно, говорит уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

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